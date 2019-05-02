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    Жизнь

    Потап пообещал поддержать Владимира Зеленского во всех начинаниях

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    Потап - Потап пообещал поддержать Владимира Зеленского во всех начинаниях
    Потап

    Украинский артист поздравил коллегу с новой должностью

    Известный украинский артист и продюсер Потап поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.

    Свое поздравление Потап опубликовал в соцсети. 

    «Украина имеет нового президента и я горжусь этим парнем Владимиром Зеленским и поздравляю его с победой! А также всю команду и его очаровательную жену! Мы поможем и поддержим президента во всем, что сделает нашу Украину лучше», - написал Потап и опубликовал снимок Владимира Зеленского с супругой Еленой.

    Напомним, что ранее главный путешественник Украины Дмитрий Комаров рассказал, как ведет свой бизнес Зеленский.

    «Мне всегда нравилось, что в компании у Володи идеальный порядок, труд людей хорошо оплачен (самый важный для меня показатель), они счастливы, дисциплина образцово-показательная», - отметил Комаров.

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