Дмитрий Комаров о Зеленском: президентом Украины стал нормальный живой человек, а не «космонавт»



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Дмитрий Комаров и Владимир и Елена Зеленские

Неожиданный пост появился на странице в Facebook главного путешественника Украины

Популярный телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров решил прокомментировать новую должность своего коллеги Владимира Зеленского

На своей странице в Facebook Комаров опубликовал пост, в котором рассказал какой Зеленский на самом деле и каким он его знает.

«Я не политэксперт, скажу по-человечески, тем более что с Володей знаком. Как телевизионщику, мне всегда было интересно наблюдать, как он строит свое производство. Мне всегда нравилось, что в компании у Володи идеальный порядок, труд людей хорошо оплачен (самый важный для меня показатель), они счастливы, дисциплина образцово-показательная», - отметил Комаров.

Также Дмитрий заявил, что если Зеленскому удастся воплотить свою бизнес-модель в кресле президента Украины, то он будет этому бесконечно рад.

«Сейчас меня забросают помидорами, но не могу не сказать, о чем думаю: друзья, президентом Украины стал нормальный живой человек, а не "космонавт", что живет где-то в параллельной реальности. Поверьте мне на слово: оказавшись в одной компании с Зеленским, вам через полчаса будет казаться, что знаете его всю жизнь. Адекватный, человечный, не жадный (Елена с Володей не раз передавали деньги на лечение деток в проекте #чашкакофе)», - отметил Комаров.