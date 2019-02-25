Потап признался, что «мутит» с Каменских



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Потап и Настя Каменских

Признание артиста прозвучало на съемках юмористического проекта

На съемках первого эфира пятого сезона «Лиги смеха» Потап был тренером-джокером и выступал с командой Игоря Ласточкина «Днепр», легендами украинского юмора.

В ходе номера Потапу устроили так называемую «прожарку» (шоу, во время которого известному артисту читают острые шутки про него самого, а затем он имеет право ответить), пишут «Факты».

В номере Потап ударил тумбой одного из участников команды, Игорь Ласточкин сказал, что до приезда полиции им надо придумать одну общую историю и судорожно начал задавать вопросы Потапу. На вопрос Ласточкина «Мутишь с Каменских?», шоумен ответил «Да».

Позже еще одна звездная участница проекта, украинская певица Оля Полякова отметила, что «теперь все знают то, что мы и так давно знали», подтвердив слова Потапа о романе с Каменских.



