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    Жизнь

    Потап признался, что «мутит» с Каменских

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    Потап и Настя Каменских - Потап признался, что «мутит» с Каменских
    Потап и Настя Каменских

    Признание артиста прозвучало на съемках юмористического проекта

    На съемках первого эфира пятого сезона «Лиги смеха» Потап был тренером-джокером и выступал с командой Игоря Ласточкина «Днепр», легендами украинского юмора.

    В ходе номера Потапу устроили так называемую «прожарку» (шоу, во время которого известному артисту читают острые шутки про него самого, а затем он имеет право ответить), пишут «Факты».

    В номере Потап ударил тумбой одного из участников команды, Игорь Ласточкин сказал, что до приезда полиции им надо придумать одну общую историю и судорожно начал задавать вопросы Потапу. На вопрос Ласточкина «Мутишь с Каменских?», шоумен ответил «Да».

    Позже еще одна звездная участница проекта, украинская певица Оля Полякова отметила, что «теперь все знают то, что мы и так давно знали», подтвердив слова Потапа о романе с Каменских.


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