Maruv рассекретила делали договора и призналась, что получила предложения выступить от других стран



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Maruv на Нацотборе-2019 facebook.com/MaruvOfficial

Украинская певица Maruv, которой удалось победить в Нацотборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2019», рассказала о деталях договора с НТКУ

Выходные украинцев прошли под знаком «Евровидение». Как ранее сообщал Scoctch, в субботу вечером состоялся финал Наотбора на песенный конкурс и по результатам оценок жюри и голосования телезрителей победа досталась певице Maruv.

Но, как оказалась, победа в Нацотборе не означает, что певица стала официальным представителем Украины на конкурсе.

Перед тем, как НТКУ окончально подтвердит кандидатуру певицы ей придется подписать договор.

О некоторых пунктах этого документа Maruv рассказала в соцсети.

«Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на «Евровидение-2019»., получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять.