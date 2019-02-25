Maruv рассекретила делали договора и призналась, что получила предложения выступить от других стран
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Розсилка
Украинская певица Maruv, которой удалось победить в Нацотборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2019», рассказала о деталях договора с НТКУ
Выходные украинцев прошли под знаком «Евровидение». Как ранее сообщал Scoctch, в субботу вечером состоялся финал Наотбора на песенный конкурс и по результатам оценок жюри и голосования телезрителей победа досталась певице Maruv.
Но, как оказалась, победа в Нацотборе не означает, что певица стала официальным представителем Украины на конкурсе.
Перед тем, как НТКУ окончально подтвердит кандидатуру певицы ей придется подписать договор.
О некоторых пунктах этого документа Maruv рассказала в соцсети.
«Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на «Евровидение-2019»., получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять.
Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе «Евровидение-2019».несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!», - отметила певица.
Также она сообщила, о деталях договора между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда.
«Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали членов жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе.
А теперь про сам нашумевший договор, что требуют от меня:
1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен)
2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса)
3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!)
4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека)
И еще много чего абсурдного.
В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.
Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама.
Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ:
1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса.
2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет.
3. Придерживаться условий этого договора.
Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение -2019».
Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ», - заявила артистка.
Стоит отметить, что артистка еще не подписала договор и НТКУ официально не утвердило певицу Maruv в качестве представителя Украины на международном песенном конкурсе.