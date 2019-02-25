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    Жизнь

    Стало известно, где состоится свадьба Джуда Лоу

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    Джуд Лоу с возлюбленной - Стало известно, где состоится свадьба Джуда Лоу
    Джуд Лоу с возлюбленной
    LegionMedia

    46-летний Джуд Лоу решил узаконить отношения с 33-летней Филиппой Коэн

    Влюбленные планируют пожениться уже этой весной.

    Джуд и Филиппа встречаются несколько лет, но их отношения очень серьезны. Инсайдеры рассказали, что пара поженится во Франции, а на торжестве соберутся все друзья и родные будущих мужа и жены.

    Джуд Лоу долгое время скрывал свой новый роман. По словам голливудского актера, его возлюбленная далека от мира шоу-бизнеса. Он рассказывал, что Филиппа работает психологом.

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    Стало известно, где состоится свадьба Джуда Лоу
    Стало известно, где состоится свадьба Джуда Лоу
    LegionMedia

    До начала отношений с Филиппой Джуд был женат на дизайнере Сэди Фрост, в браке с которой родилось трое детей. Кроме этого у актера есть двое внебрачных детей от предыдущих романов.

    Джерело: graziamagazine.ru

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