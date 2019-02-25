Стало известно, где состоится свадьба Джуда Лоу



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Джуд Лоу с возлюбленной LegionMedia

46-летний Джуд Лоу решил узаконить отношения с 33-летней Филиппой Коэн

Влюбленные планируют пожениться уже этой весной.

Джуд и Филиппа встречаются несколько лет, но их отношения очень серьезны. Инсайдеры рассказали, что пара поженится во Франции, а на торжестве соберутся все друзья и родные будущих мужа и жены.

Джуд Лоу долгое время скрывал свой новый роман. По словам голливудского актера, его возлюбленная далека от мира шоу-бизнеса. Он рассказывал, что Филиппа работает психологом.

До начала отношений с Филиппой Джуд был женат на дизайнере Сэди Фрост, в браке с которой родилось трое детей. Кроме этого у актера есть двое внебрачных детей от предыдущих романов.

Джерело: graziamagazine.ru