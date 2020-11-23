Повар Елизаветы II раскрыл рецепт идеального пудинга на Рождество (видео)

По словам кулинара, на готовку блюда нужно потратить 3-4 часа

Королевский шеф-повар на официальной странице в инстаграме Букингемского дворца решил поделиться фирменным рецептом пудинга на Рждество. «Мы надеемся, что некоторые из вас приготовят его у себя дома», – сказано в послании.

В видео он продемонстрировал, как замешивать тесто и какие формы для приготовления лучше использовать, а в описании к ролику дал подробный рецепт. Итак, чтобы приготовить пудинг, как у Елизаветы II надо: 250 г изюма, 250 г смородины, 185 г кишмиша, 150 г молотой кожуры мандарина, 250 г сала, 250 г панировочных сухарей, 90 г муки, 12 г специй, 2 яйца, 180 г сахара, 275 мл пива, 40 мл темного рома и столько же бренди. «Если вы не хотите употреблять алкоголь, вы можете заменить его апельсиновым соком или холодным чаем», – отметил повар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

«В Рождество приготовьте пудинг на водяной бане. Это займет 3-4 часа. Затем выньте его из формы ножом, положите на тарелку, украсьте ягодами и подавайте с коньячным соусом или сливками», – подытожил повар.

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