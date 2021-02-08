Появилось последнее видео с Марадоной, где он с трудом обращается к врачу

После смерти футболиста доктор попал под подозрение

Аргентинский телеканал Cronica TV опубликовал последнее видео с Диего Марадоной, сделанное за несколько дней до его смерти. Легенду футбола сняли в его особняке в Буэнос-Айресе, где он восстанавливался после операции на мозге. На кадрах он находится рядом с бывшей возлюбленной Вероникой Охедой, а на заднем плане видно его кухарку.

Чемпион мира 1986 года ел суп и невнятно, подбирая слова, обратился к своему врачу Леопольдо Луке. Марадона заявил, что все в порядке, несмотря на то что его голова все еще была перевязана.

Sale a la luz el último vídeo de

Diego Armando Maradona con vida.



Crónica tv pic.twitter.com/XkaNC6PLkD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 3, 2021

«Привет, Луке! У меня шрам, но я в порядке. Ты же знаешь, я не люблю интимные моменты, но, когда я с хорошими людьми, я могу раскрыться. Целую тебя, Луке», - сказал Диего Марадона.

Через несколько дней, 25 ноября 2020 года, футболист скончался. Ему было 60 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отеку легких. С тех пор в рамках расследования пытаются установить, стал ли Марадона жертвой врачебной халатности. По слухам, его дочери Джаннина и Дальма считают, что к смерти отца причастен его доктор Леопольдо Луке, пишет Dail Mail. Ранее нейрохирурга обвиняли в непредумышленном убийстве, однако отпустили из-под ареста. Луке отверг возможность медицинской ошибки и заявил, что для спасения спортсмена было сделано все возможное.