  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Как выглядит особняк Каменских и Потапа с высоты птичьего полета (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как выглядит особняк Каменских и Потапа с высоты птичьего полета (видео)

    Попасть в городок посторонним почти невозможно

    Звезды Настя Каменских и ее супруг, шоумен и продюсер Потап, построили свой дом в элитном поселке под Киевом. Самые ближайшие соседи звездной пары – телеведущая Катерина Осадчая и актер Юрий Горбунов. Семьи очень дружны, они кумовья и частенько ходят в гости друг к другу.

    Оба дома находятся в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. Эта местность уже давно стало популярным местом для жизни элиты. Тут отличная природа, рядом есть речка и от столицы совсем близко – всего 16 км по отличной трассе. Рядом находится еще один элитный коттеджный поселок – Козин. Об этом информирует издание Strana.

    В Романкове находится отдельный коттеджный городок «Солнечная долина». Жители этого городка – знаменитости. Участок в 13,5 сотки был куплен Потапом еще в 2017 году. Сейчас там стоит двухэтажный особняк из камня в итальянском стиле. На заднем дворе есть застекленная терраса, домик для барбекю и бассейн с лаундж-зоной.

    Попасть в городок посторонним почти невозможно – по всему периметру ведется видеонаблюдение, на территории ходит патруль частной охраны, на въезде в городок стоит шлагбаум и есть даже бойцы ГСО.

    Дом в этом коттеджном поселке стоит несколько десятков миллионов гривен. Самый дешевый особняк от застройщика обойдется в 12 670 000 гривен, дом в 574 квадрата – в 33 240 000 гривен.

     Читайте также: Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    Теги: знаменитости Настя Каменских актер Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies