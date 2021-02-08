Ющенко без «Голоса»: кто из судей вокального шоу повернулся к внучке президента

Несмотря на веру дедушки, девушке не удалось развернуть кресла судей

В третьем выпуске популярного шоу «Голос страны» выступила внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко – Доменика.

Она исполнила известный хит группы Kazka под названием «Плакала».

По словам Доменики, дедушка всегда верит в нее, поэтому она уверена, что покорит судей своим выступлением. Стоит отметить, что сам Ющенко не знает об участии девушки в проекте.

Несмотря на веру дедушки, девушке не удалось развернуть кресла судей. Ей посоветовали набираться опыта.

Ранее «Скотч» сообщал, что судьи «Голоса страны» не повернулись к бывшему сотруднику СБУ и пожалели об этом.

Так, одним из первых конкурсантов нового сезона стал 29-летний сотрудник СБУ Александр Барлебен, который исполнил песню I’ll never love again.