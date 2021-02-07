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    «Пусть все знают»: Тина Кароль купила землю в Карпатах, чтобы пострить там дом (видео)

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    Певица Тина Кароль - «Пусть все знают»: Тина Кароль купила землю в Карпатах, чтобы пострить там дом (видео)
    Певица Тина Кароль

    Пока еще к строительству дома звезда не приступила, но уже занялась расширением территории

    Тина Кароль стала владелицей большого участка в Карпатах, и в ближайших планах - построить там дом. Звезда этого не стесняется, и не собирает прятаться от соседей. Певица признается - она заработала эти средства и исправно платит налоги.

    Об этом Тина Кароль рассказала в программе «Светская жизнь».

    Певица признается, что давно мечтала о доме в Карпатах. И когда предоставился шанс и материальная возможность, приобрела четыре гектара земли в красивейшей местности.

    Пока еще к строительству дома звезда не приступила, но уже занялась расширением территории.

    «У меня еще ничего не построено, но увеличилась территория. Сейчас имею 4 гектара, но мы боремся, чтобы было немного иначе. Там полонина, там живут мои друзья», - делится Кароль.

    Звезда говорит, что совершенно не стесняется этого, не прячет покупку и не собирается скрывать это. Хотя ей предлагали сделать это в тайне от общественности.

    «Пусть все знают, где мы находимся. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет аккуратно. Мне говорят: «Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно». Я говорю: «Нет-нет, мы так делать не будем. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают», - добавила певица.

    Также артистка признается, что когда работники соответствующих госслужб узнали о том, где участок Тины, рядом земля стремительно стала дорожать.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль певица
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