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    Жизнь

    «Приходи ко мне почаще во снах»: в семье Насти Каменских случилось горе

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    Певица Настя Каменских с отцом - «Приходи ко мне почаще во снах»: в семье Насти Каменских случилось горе
    Певица Настя Каменских с отцом

    Звезда потеряла отца

    В семье 33-летней Насти Каменских горе. У певицы умер папа. Алексею Жмуру был 81 год.

    Артистка выложила недавно снятое видео с Алексеем Иосифовичем. Они вместе позировала на новогодней вечеринке и выглядели радостными. Мужчина нежно обратился к жене Лидии Петровне и дочери. «Я хочу пожелать маме здоровьечка, стройной фигурки... Да, я ее люблю. А тебе проще всего. Тебе я желаю быть любимой», — проникновенно заметил родитель, обращаясь к наследнице.

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    Каменских адресовала родному человеку откровенные строчки. «Я любима, пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь – самое главное! Ты научил меня любить, и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!» — написала Настя на своей странице в соцсети.

    Алексей Иосифович прожил долгую и насыщенную событиями жизнь. Он родился в 1939 году. В молодые годы мужчина был капитаном волейбольной команды киевского «Динамо». Позже он заинтересовался творчеством и стал концертным директором хора имени Веревки.

    Теги: Настя Каменских умер
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