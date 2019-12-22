Принц Чарльз оконфузился прямо на глазах у своих поданных (фото)



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Старший сын королевы Елизаветы II попал впросак

Наследник престола публично опозорился, совершив непростительный поступок

Принц Чарльз уснул на торжественной церемонии, сидя рядом со своей родительницей. Но самое ужасное то, что он отключился в тот момент, когда королева Елизавета II произносила торжественную речь. Это спровоцировало волну протестов и негодования. Глубокий сон на глазах у всех во время церемонии - явно не то, что может сыграть принцу Чарльзу на руку.

Ведь он является прямым наследником престола. Соответственно, после смерти его матери трон должен достаться ему. Вот только большинство подданных с его кандидатурой не согласны. Англичане уверены, что 71-летний адмирал флота не сможет управлять государством так, как это сделает его старший сын, принц Уильям. Он, как минимум, моложе и энергичнее своего родителя.