Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему навестить солистку «Фристайла»



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Андрей Разин

Солистка группы «Фристайл» находится в коме

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин старается поддерживать своих коллег, блиставших некогда на эстраде звезд. Накануне на своей странице в Instagram он обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой пустить его в Украину.

По его словам, в Полтаве находится в коме его давняя знакомая, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которая «все слышит и все понимает». Потому ему срочно необходимо повидаться с ней.

«Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву»,- пишет Андрей Разин.

За сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым) и открытое оправдание российской агрессии Андрей Разин занесен в базу сайта «Миротворец».