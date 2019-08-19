  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему навестить солистку «Фристайла»

    • Розсилка
    Андрей Разин - Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему навестить солистку «Фристайла»
    Андрей Разин

    Солистка группы «Фристайл» находится в коме

    Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин старается поддерживать своих коллег, блиставших некогда на эстраде звезд. Накануне на своей странице в Instagram он обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой пустить его в Украину.

    По его словам, в Полтаве находится в коме его давняя знакомая, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которая «все слышит и все понимает». Потому ему срочно необходимо повидаться с ней.

    screenshot_1_54

    «Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву»,- пишет Андрей Разин.

     За сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым) и открытое оправдание российской агрессии Андрей Разин занесен в базу сайта «Миротворец».

    Крым Миротворец
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ