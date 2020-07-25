Известного российского журналиста обвинили в домогательствах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Российский журналист Виктор Шендерович

Пострадавшая заявила, что знает четырех женщин, которые сталкивались с домогательствами со стороны Шендеровича

Несколько женщин обвинили российского журналиста Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах. Об этом они рассказали на своих страницах в Facebook.

Журналистка Лидия Михальченко заявила, что от действий Шендеровича пострадали она и еще две девушки — Ольга Крассак и Мария Троицкая, которые также готовы публично об этом рассказать.

«До марта этого года я считала его одним из лучших людей в этом мире. Нежелание слышать и замечать отказ с моей стороны и его ответ Мари «а для чего еще мужчины с девушками встречаются» — на ее негодование домогательствами на дружеской, как она считала, встрече (переписка имеется) повергли в шок», — написала журналистка.

Крассак в своей публикации заявила, что знает четырех женщин, которые сталкивались с домогательствами со стороны Шендеровича.

По ее словам, пострадавшие не могли поделиться своими историями, так как опасались травли со стороны поклонников и друзей журналиста.