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    Жизнь

    Известного российского журналиста обвинили в домогательствах

    • Розсилка
    Российский журналист Виктор Шендерович - Известного российского журналиста обвинили в домогательствах
    Российский журналист Виктор Шендерович

    Пострадавшая заявила, что знает четырех женщин, которые сталкивались с домогательствами со стороны Шендеровича

    Несколько женщин обвинили российского журналиста Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах. Об этом они рассказали на своих страницах в Facebook.

    Журналистка Лидия Михальченко заявила, что от действий Шендеровича пострадали она и еще две девушки — Ольга Крассак и Мария Троицкая, которые также готовы публично об этом рассказать.

    «До марта этого года я считала его одним из лучших людей в этом мире. Нежелание слышать и замечать отказ с моей стороны и его ответ Мари «а для чего еще мужчины с девушками встречаются» — на ее негодование домогательствами на дружеской, как она считала, встрече (переписка имеется) повергли в шок», — написала журналистка.

    Крассак в своей публикации заявила, что знает четырех женщин, которые сталкивались с домогательствами со стороны Шендеровича.

    По ее словам, пострадавшие не могли поделиться своими историями, так как опасались травли со стороны поклонников и друзей журналиста.

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