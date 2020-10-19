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    Жизнь

    Путаны поделились историями любовных отношений с клиентами

    • Розсилка
    Путаны поделились историями любовных отношений с клиентами

    Мужчина, зарегистрированный на Reddit под псевдонимом bigpancakeguy, поведал историю о свадьбе со стриптизершей

    На имиджборде Reddit набрал вирусную популярность пост, в котором бывшие и действующие секс-работницы поделились историями любовных отношений с клиентами.

    Пользовательница под ником plz-throwmeaway рассказала, что работала стриптизершей. Однажды после выступления она разговорилась с мужчиной, который сидел в кабинке со своим подчиненным. Как выяснилось, босс и танцовщица оба сильно любили аниме, и быстро поладили. Позже посетитель часто приходил в тот клуб, чтобы купить девушке выпить и просто пообщаться.

    «Мы обменялись номерами незадолго до того, как я внезапно покинула индустрию и исчезла на несколько месяцев, чтобы попытаться восстановить дерьмовые оскорбительные отношения, в которых я была. Но мы ни разу не писали друг другу», — рассказала plz-throwmeaway.

    Спустя какое-то время она спонтанно написала мужчине, предложив ему провести время вместе. Тот был очень взволнован, но согласился. Как позже рассказали бывшие коллеги танцовщицы, молодой человек приходил в клуб каждые выходные и проверял, работает ли его подруга. Услышав отрицательный ответ, он сразу уходил.

    «В любом случае, одно свидание привело к другому, и теперь мы помолвлены! Мы все еще разрабатываем идеальное алиби для наших семей о том, как мы встретились, но большинство наших близких друзей знают всю историю», — заключила бывшая стриптизерша.

    Сотрудница секс-индустрии под ником AdeptRemove3 вспомнила эмоциональную историю из того времени, когда ей был 21 год. Одним из ее постоянных клиентов был мужчина-инвалид, которому было около пятидесяти лет. Он сломал позвоночник в результате несчастного случая на производстве и был парализован ниже груди. В наследство ему досталась недвижимость, включая красивый коттедж на озере — мужчина платил проститутке за то, чтобы она проводила там выходные. Кроме того, инвалид доплачивал ей за совместные поездки в казино.

    «Он был добрым, веселым и располагал к себе. У меня был плохой опыт общения с мужчинами, но его инвалидность сделала его уязвимым и открытым, что тронуло меня и успокоило. Я даже научилась делать некоторые процедуры для ухода за ним, чтобы быть с ним подольше», — поделилась воспоминаниями девушка.

    Инвалид умер от оторвавшегося тромба, однако AdeptRemove3 узнала об этом только через две недели после его смерти. Уход мужчины потряс секс-работницу, которая была уверена, что между ними была довольно большая дистанция. «Я не понимала, как сильно забочусь о нем, пока он не ушел», — добавила она.

    Пользователь crossstitchwizard вспомнил историю друга, который был клиентом у одной проститутки. После нескольких встреч девушка рассказала ему, что ее продали в сексуальное рабство и удерживают против воли. Тогда молодой человек обратился в правоохранительные органы, чтобы спасти ее. «Они женаты уже больше десяти лет», — заключил рассказчик.

    Мужчина, зарегистрированный на Reddit под псевдонимом bigpancakeguy, поведал историю о свадьбе со стриптизершей. Он знал девушку, потому что та работала в баре, где автор истории часто отдыхал. Bigpancakeguy успел неплохо узнать танцовщицу за два с половиной года.

    «Однажды вечером мы оба были там на дне рождения моего друга (бармена) и сильно напились. Она сказала мне, что влюблена в меня, а потом сказала, что хочет пойти со мной домой, что она и сделала», — рассказал юзер.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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