«Путин российского рэпа» рассказал о двух месяцах лечения в психбольнице

Артист регулярно упоминает в своем творчестве президента РФ Владимира Путина

Российский рэпер Гнойный, также известный как Слава КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов) два месяца провел в психиатрической клинике из-за переживаний по поводу несчастной любви. Об этом он рассказал в фильме «Гнойный. Исповедь».

По словам музыканта, он тяжело переживал расставание с девушкой, стал одержим ей и даже создал в доме «музей памяти» с ее вещами. На лечение его направил друг, рэпер Андрей Замай.

В психбольнице Машнов «приходил в себя» два месяца. «Самое главное, я совсем без таблеток прошел весь этот путь», — сказал он, уточнив, что для исцеления вел разговоры с богом.

После выхода из лечебницы молодой человек тут же пошел в свой «музей памяти», чтобы проверить свою реакцию. Рэпер признал, что почувствовал разницу. «Это уже не та боль, а какое-то более спокойное состояние, в котором можно немножко прикоснуться к тому счастью», — пояснил Гнойный.

Отметим, что рэпер Гнойный регулярно упоминает в своем творчестве президента РФ Владимира Путина. В одном из рэп-баттлов артист объявил себя «молодым Владимиром Путиным в русском рэпе». Российские СМИ также сообщали, что Кремль заплатил исполнителю за ролик с критикой российского видеоблогера Соболева.

платил Кремль за клип с критикой видеоблогера Соболева. Блогер тоже получает деньги от властей

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.