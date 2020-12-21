Военный оркестр США поздравил украинцев с праздниками и спел «Щедрик» (видео)

Оркестр исполнил «Щедрик» в знак почтения американо-украинского партнерства

Оркестр ВВС США поздравил украинцев с новогодними праздниками нетривиальным способом: они на камеру спели «Щедрик» Николая Леонтовича. Видео выложило в Facebook посольство США в Украине.

Сам ролик был назван «Щедрик, каким вы его не слышали», а в подписи к нему разместили пожелания Украины «мира и радости в этот праздничный сезон» от имени Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Дирижер оркестра, полковник Кристина Мур Уррутиа, поздравила украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством. Она подчеркнула, что «Щедрик» хорошо известен в США - адаптирована песня «Carol of the Bells» одна из самых любимых американцами.

По словам Уррутиа, сержанты оркестра исполнили этот легендарный хит, чтобы поздравить американо-украинское партнерство. «В Украине нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны», - отметила она.