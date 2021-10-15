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    Раскрыт рецепт торта со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям - Раскрыт рецепт торта со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Простой десерт даже не нужно печь

    Для роскошной церемонии в Вестминстерском соборе монаршая парочка заказала не один, а сразу два торта. Один был традиционным многоярусным свадебным тортом, а второй — любимым лакомством из детства Уильяма, передает My London. Именно о втором десерте пойдет речь.

    Хотите попробовать торт, которым угощали гостей на свадьбе Кейт и Уильяма? Это проще, чем можно представить. Приготовить любимый торт Виндзоров может даже новичок.

    Для рецепта на восемь порций потребуется:

    200 г печенья Rich Tea (отличная замена — сорт «Мария» или его аналоги)

    100 г размягченного несоленого сливочного масла

    100 г сахарной пудры

    100 г тертого горького шоколада (от 70% сухого какао-попрошка)

    две столовые ложки теплой воды

    Ганаш:

    125 г измельченного темного шоколада

    125 г взбитых сливок (жирность 20%).

    Торт со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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    Способ приготовления основы:

    Круглую форму для торта смазать маслом и выстелить пергаментной бумагой. Печенье измельчить (не в крошку).

    Отдельно взбить масло с сахарной пудрой, чтобы получилась воздушная масса. Добавить растопленный на водяной бане шоколад и аккуратно смешать.

    К полученной смеси добавить воду (две ложки) и дробленое печенье. Аккуратно перемешать, чтобы все печенье «испачкалось» в шоколадной смеси.

    Переложить смесь в форму для торта, разровнять, чтобы внутри не было пустот, и поставить в холодильник до затвердевания (часа два-три).

    Способ приготовления ганаша:

    Измельчить шоколад. В отдельной миске прогреть сливки до 60 градусов и вылить в шоколад. Поставить на огонь и мешать, пока шоколад не растворится.

    Вынуть основу из формы и положить на блюдо. Ганаш вылить на основу и распределить по поверхности и бокам. Как только ганаш застынет (при комнатной температуре), торт готов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

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    Теги: Кейт Миддлтон Принц Уильям
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    Раскрыт рецепт торта со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма