Раскрыт рецепт торта со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Простой десерт даже не нужно печь

Для роскошной церемонии в Вестминстерском соборе монаршая парочка заказала не один, а сразу два торта. Один был традиционным многоярусным свадебным тортом, а второй — любимым лакомством из детства Уильяма, передает My London. Именно о втором десерте пойдет речь.

Хотите попробовать торт, которым угощали гостей на свадьбе Кейт и Уильяма? Это проще, чем можно представить. Приготовить любимый торт Виндзоров может даже новичок.

Для рецепта на восемь порций потребуется:

200 г печенья Rich Tea (отличная замена — сорт «Мария» или его аналоги)

100 г размягченного несоленого сливочного масла

100 г сахарной пудры

100 г тертого горького шоколада (от 70% сухого какао-попрошка)

две столовые ложки теплой воды

Ганаш:

125 г измельченного темного шоколада

125 г взбитых сливок (жирность 20%).

Торт со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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Способ приготовления основы:

Круглую форму для торта смазать маслом и выстелить пергаментной бумагой. Печенье измельчить (не в крошку).

Отдельно взбить масло с сахарной пудрой, чтобы получилась воздушная масса. Добавить растопленный на водяной бане шоколад и аккуратно смешать.

К полученной смеси добавить воду (две ложки) и дробленое печенье. Аккуратно перемешать, чтобы все печенье «испачкалось» в шоколадной смеси.

Переложить смесь в форму для торта, разровнять, чтобы внутри не было пустот, и поставить в холодильник до затвердевания (часа два-три).

Способ приготовления ганаша:

Измельчить шоколад. В отдельной миске прогреть сливки до 60 градусов и вылить в шоколад. Поставить на огонь и мешать, пока шоколад не растворится.

Вынуть основу из формы и положить на блюдо. Ганаш вылить на основу и распределить по поверхности и бокам. Как только ганаш застынет (при комнатной температуре), торт готов.

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