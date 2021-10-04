Кейт Миддлтон назвала своего тарантула в честь дочери

Члены королевской семьи оказались большими любителями экзотики

39-летняя герцогиня Кейт Миддлтон, пожалуй, одна из самых смелых женщин в королевской семье Великобритании. Недавно супруга принца Уильяма доказала всем, что ей чужды типичные «девичьи страхи». Так, например, во время визита с мужем в зоопарк на выставку экзотических животных, она изъявила желание погладить огромного тарантула.

Кейт совершенно спокойно взяла паука в руку назло всем арахнофобам, а позже ей даже подарили этого милого «мохнатого монстра». Она назвала его Шарлоттой в честь собственной дочери. Юная наследница вовсе не обиделась на это.

Фото: People

Оказалось, что внучка Елизаветы II тоже обожает тарантулов. А вот ее папа брать тварь в руки отказался, и вместо этого сфотографировался с питоном. Принц признался, что такого питомца как питон не согласился бы завести для своих детей, а вот тарантула в террариуме он одобряет, пишет журнал People.

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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