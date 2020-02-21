Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты



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Ее Величество посетила открытие новой стоматологической больницы в Лондоне

Во время своего визита в Королевский Национальный ЛОР-Центр и стоматологическую больницу Eastman в столице Англии королева Елизавета II встретилась с персоналом и пациентами учреждения, а также посетила детей в педиатрическом отделении. Во время общения она участливо отнеслась к маленькому пациенту клиники, которому установили брекеты. Ее Величество призналась, что в детстве носила точно такие же устройства для корректировки прикуса:

«У меня были брекеты, к счастью, это было очень давно» — приводит цитату королевы DailyMail — «И я думаю, что в конце концов оно того стоит».

Известно, что брекеты были и у других членов королевской семьи. Например, на фотографии 1999 года принц Гарри изображен с ними, принцессы Евгения и Беатрис также носили эти ортопедические конструкции в подростковом возрасте, а принц Уильям был замечен в металлическом фиксаторе на нижних зубах, напоминает британская пресса.