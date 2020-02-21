  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты

    • Розсилка
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    instagram.com/queen_elizabeth_fanpage/

    Ее Величество посетила открытие новой стоматологической больницы в Лондоне

    Во время своего визита в Королевский Национальный ЛОР-Центр и стоматологическую больницу Eastman в столице Англии королева Елизавета II встретилась с персоналом и пациентами учреждения, а также посетила детей в педиатрическом отделении. Во время общения она участливо отнеслась к маленькому пациенту клиники, которому установили брекеты. Ее Величество призналась, что в детстве носила точно такие же устройства для корректировки прикуса:

    «У меня были брекеты, к счастью, это было очень давно» — приводит цитату королевы DailyMail — «И я думаю, что в конце концов оно того стоит».

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    Раскрыт секрет королевской улыбки: Елизавета II рассказала, что носила брекеты
    instagram.com/queen_elizabeth_fanpage/

    Известно, что брекеты были и у других членов королевской семьи. Например, на фотографии 1999 года принц Гарри изображен с ними, принцессы Евгения и Беатрис также носили эти ортопедические конструкции в подростковом возрасте, а принц Уильям был замечен в металлическом фиксаторе на нижних зубах, напоминает британская пресса.

     Читайте также: 57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)
    здоровье Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ