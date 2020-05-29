Рецепт невероятно вкусной запеченной картошки от голливудской звезды Эмили Блант



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Казалось бы, что может быть проще запеченной картошки? Однако и ее можно приготовить по‑разному — это во‑первых. А во-вторых, узнать, что на самом деле едят дома звезды кино, интересно всем! Впервые Эмили Блант поделилась семейным рецептом хрустящей картошки на известном ТВ-шоу Айны Гартен The Barefoot Contessa — и это тут же обрушило сайт ведущей! В следующий раз сайт обрушился, когда ведущая дала на него ссылку в своем Инстаграме. Рецепт стал настолько популярным, что Айна Гартен включила его в свою новую книгу рецептов ModernComfort Food. Сейчас ссылка на рецепт снова работает, но чтобы вы не тратили время, мы поделимся рецептом британской актрисы прямо здесь. Он очень простой и доступный, попробуйте приготовить!

Запеченная картошка по семейному рецепту Эмили Блант

На 6−8 порций:

1,3 кг крупного молодого картофеля,

½ стакана растительного масла,

пучок петрушки,

2 ч. л. крупной каменной соли,

1,5−2 ч.л. соли «Флер де сель» (или другой морской).

Способ приготовления