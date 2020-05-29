Рецепт невероятно вкусной запеченной картошки от голливудской звезды Эмили Блант
Звезда триллера «Тихое место» взорвала соцсети своим сочным рецептом
Казалось бы, что может быть проще запеченной картошки? Однако и ее можно приготовить по‑разному — это во‑первых. А во-вторых, узнать, что на самом деле едят дома звезды кино, интересно всем! Впервые Эмили Блант поделилась семейным рецептом хрустящей картошки на известном ТВ-шоу Айны Гартен The Barefoot Contessa — и это тут же обрушило сайт ведущей! В следующий раз сайт обрушился, когда ведущая дала на него ссылку в своем Инстаграме. Рецепт стал настолько популярным, что Айна Гартен включила его в свою новую книгу рецептов ModernComfort Food. Сейчас ссылка на рецепт снова работает, но чтобы вы не тратили время, мы поделимся рецептом британской актрисы прямо здесь. Он очень простой и доступный, попробуйте приготовить!
Запеченная картошка по семейному рецепту Эмили Блант
- На 6−8 порций:
- 1,3 кг крупного молодого картофеля,
- ½ стакана растительного масла,
- пучок петрушки,
- 2 ч. л. крупной каменной соли,
- 1,5−2 ч.л. соли «Флер де сель» (или другой морской).
Способ приготовления
- Картошку очистите и нарежьте ломтиками по 4−5 см толщиной.
- В большую кастрюлю налейте воды, добавьте туда 2 ч. л. крупной каменной соли, доведите до кипения. Положите в нее вымытый картофель. Дождитесь, пока вода снова закипит, убавьте огонь и варите еще 8 минут.
- Слейте воду, закройте крышку и 5 секунд встряхивайте кастрюлю с картошкой. Затем осторожно переложите ломтики картофеля на противень, покрытый бумагой для выпечки, разровняйте дольки, чтобы они покрывали пространство равномерно. Дайте постоять при комнатной температуре минимум на 15 минут, чтобы картошка полностью высохла.
- Мелко нарежьте петрушку.
- Разогрейте духовку до 220 °C.
- Налейте растительное масло в другую форму для выпечки. Поставьте в духовку на 5−7 минут, пока оно не начнет дымиться.
- Осторожно выложите туда картошку и перемешайте, чтобы каждый ломтик со всех сторон покрылся слоем масла.
- Готовьте картошку в духовке 45−60 минут, периодически переворачивая дольки, чтобы они стали равномерно золотисто-коричневыми снаружи и мягкими внутри.
- Переложите готовую картошку на тарелку, посыпьте морской солью и измельченной петрушкой и тут же подавайте.