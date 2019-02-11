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    Жизнь

    Риз Уизерспун упала с лестницы, когда покидала бурную вечеринку в честь 50-летия Дженнифер Энистон

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    Риз Уизерспун - Риз Уизерспун упала с лестницы, когда покидала бурную вечеринку в честь 50-летия Дженнифер Энистон
    Риз Уизерспун
    instagram.com/redcarpetmood/

    СМИ утверждают, что поздравить бывшую жену приехал даже Брэд Питт

    Грандиозный день рождения Дженнифер Энистон закончился для 42-летней Риз Уизерспун забавным конфузом. Покидая роскошный отель Sunset Tower актриса не смогла справиться с лестницей, будучи на каблуках, и упала прямо на глазах у множества фотографов, дежуривших на месте. Сотрудница отеля в буквальном смысле быстро поставила Риз на ноги, и та отправилась дальше к своей машине.

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    Риз Уизерспун упала с лестницы, когда покидала бурную вечеринку в честь 50-летия Дженнифер Энистон
    Риз Уизерспун упала с лестницы, когда покидала бурную вечеринку в честь 50-летия Дженнифер Энистон
    Риз Уизерспун упала с лестницы, когда покидала бурную вечеринку в честь 50-летия Дженнифер Энистон
    Риз Уизерспун упала с лестницы, когда покидала бурную вечеринку в честь 50-летия Дженнифер Энистон
    instagram.com/redcarpetmood/

    К слову, после такой вечеринки грех было не упасть: на празднование 50-летия Энистон собрались звезды А-листа. На вечеринке Джен гуляли Гвинет Пэлтроу, Сандра Буллок, Кортни Кокс и другие знаменитости. Кроме того, иностранные СМИ утверждают, что поздравить бывшую жену приехал даже Брэд Питт.

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