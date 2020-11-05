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    Жизнь

    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)

    • Розсилка
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)

    Натали Свитэппл балует свою 4-летнюю таксу Дейзи — наряжает и водит к стилисту

    На Instagram таксы-инфлюенсерши подписаны почти 37 тыс. человек. У нее есть милые платьица, джемперы, ботинки, дутые куртки на несколлько тысяч долларов.

    По словам хозяйки, Дейзи ежемесячно ходит к собачьему стилисту, стрижет когти и получает новые аксессуары.

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    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)
    Роскошный гардероб этого таксы-инфлюенсера обошелся в круглую сумму (фото)

    «Для нее по всему дому поставили рампы, чтобы она легко могла прыгать на диваны и кровать. Она отказывается спать на полу и спит в нашей постели», — цитирует хозяйку Metro. Дейзи работает с несколькими «собачьими» брендами, которые посылают ей бесплатную одежду, украшения и пинетки в обмен на рекламу в Instagram. Сперва наряды вешали на небольшую лестницу, но теперь пришлось построить для Дейзи отдельный гардероб в спальне хозяев. Там есть не только модные редкости, но также костюмы для тематических вечеринок и купальники.

    Кроме того, подарки Дейзи шлют поклонники. «Она обожает наряжаться и фотографироваться!» — отвечает хозяйка в ответ на подозрения подписчиков в том, что таксу такой образ жизни может утомлять.

    образ жизни в мире животных социальная сеть Instagram
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