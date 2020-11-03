Малыш Фисташка: в Италии родился щенок с зеленой шерсткой (фото)

Проделка природы удивила не только его хозяина, но и сеть

Все таки природа — удивительная штука! Она никогда не перестает нас удивлять. И этому обстоятельству нашлось очередное доказательство.

У жителя города Сардиния, фермера Кристиана Маллоччи, ощенилась собака. Питомица родила пятерых щенков, но один из них стал настоящим сюрпризом матери-природы. Песик появился на свет с удивительным зеленым окрасом на шерстке и сразу привлек к себе огромное внимание!

Необычного щеночка не приходится искать среди его собратьев.

Малыша назвали Фисташкой, и это прозвище отлично подходит необычному окрасу щенка. По правде говоря, этот цвет не останется с Фисташкой надолго. Постепенно его шерстка обретет тот же цвет, что у его мамы и у четверых братьев и сестер. Но о том, каким он появился на свет, всегда будет напоминать его кличка.

Шерсть зеленого цвета — не новое, но необычайно редкое явление. Наиболее вероятная причина такого окраса Фисташки — это его контакт с зеленым пигментом желчи в материнской утробе. Однако уже сейчас шерстка щенка совсем не такая, как при рождении, и с каждым днем становится все белее и белее.

У Кристиана Маллоччи на ферме живут уже 8 собак, и поэтому он решил отдать щеночков в хорошие руки. Но Фисташка все же останется в доме у фермера. Когда щенок подрастет, он будет присматривать за овечками вместе с мамой.

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Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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