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    Жизнь

    Малыш Фисташка: в Италии родился щенок с зеленой шерсткой (фото)

    • Розсилка
    Малыш Фисташка: в Италии родился щенок с зеленой шерсткой (фото)

    Проделка природы удивила не только его хозяина, но и сеть

    Все таки природа — удивительная штука! Она никогда не перестает нас удивлять. И этому обстоятельству нашлось очередное доказательство.

    У жителя города Сардиния, фермера Кристиана Маллоччи, ощенилась собака. Питомица родила пятерых щенков, но один из них стал настоящим сюрпризом матери-природы. Песик появился на свет с удивительным зеленым окрасом на шерстке и сразу привлек к себе огромное внимание!

    Необычного щеночка не приходится искать среди его собратьев.

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    Малыш Фисташка: в Италии родился щенок с зеленой шерсткой (фото)
    Малыш Фисташка: в Италии родился щенок с зеленой шерсткой (фото)
    Малыш Фисташка: в Италии родился щенок с зеленой шерсткой (фото)

    Малыша назвали Фисташкой, и это прозвище отлично подходит необычному окрасу щенка. По правде говоря, этот цвет не останется с Фисташкой надолго. Постепенно его шерстка обретет тот же цвет, что у его мамы и у четверых братьев и сестер. Но о том, каким он появился на свет, всегда будет напоминать его кличка.

    Шерсть зеленого цвета — не новое, но необычайно редкое явление. Наиболее вероятная причина такого окраса Фисташки — это его контакт с зеленым пигментом желчи в материнской утробе. Однако уже сейчас шерстка щенка совсем не такая, как при рождении, и с каждым днем становится все белее и белее.

    У Кристиана Маллоччи на ферме живут уже 8 собак, и поэтому он решил отдать щеночков в хорошие руки. Но Фисташка все же останется в доме у фермера. Когда щенок подрастет, он будет присматривать за овечками вместе с мамой.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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