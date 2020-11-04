15 фото, которые доказывают, что еноты - невероятно смешные животные

Эти зверьки могут ходить на двух, сидеть в чашке и без приглашения посетить чужую свадьбу

Образ смешного енота многим запомнился из мультфильма о Пакахонтас.

Оказывается, в реальной жизни эти животного не менее активные и веселые.

В Bored Panda собрали подборку фото, которые показывают, насколько милыми и смешными могут быть еноты.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.