Распухшие бедолаги: фото собак, которые пожалели о схватке с пчелами

Пчелиный укус легко превратит мордаху вашей собаки в дыню

Собаки часто ведут себя как маленькие дети, за которыми нужен глаз да глаз. Ведь стоит отвернуться, как они уже жуют ботинок или решают поиграть с опасными пчелами. Именно о последствиях встреч собак с последними пойдет речь в этом материале.

Эти 13 хвостатых бедолаг вступили в битву с пчелами и проиграли.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.