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    Шоу-биз

    Звездный Лорд из «Стражей Галактики» оказался бисексуалом

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    Крис Пратт в роли Звездного Лорда - Звездный Лорд из «Стражей Галактики» оказался бисексуалом
    Крис Пратт в роли Звездного Лорда

    В серии картин этого персонажа сыграл Крис Пратт

    Один из главных персонажей комиксов «Стражи Галактики» оказался бисексуалом и полиамором. Об этом сообщает Screen Rant.

    В одном из выпусков Звездный Лорд вступает в отношения с персонажами мужского и женского пола. У героя завязываются романтические отношения с Арадией и Морсом — двумя синекожими гуманоидами, которые, как и он, ведут кочевой образ жизни. Поначалу Звездный Лорд отвергает ухаживания пары, однако, проведя с ней 12 лет, признает, что Арадия и Морс стали для него родными.

    Уточняется, что отношения троицы длятся более сотни лет. При этом неизвестно, будет ли студия Marvel рассказывать о полиаморности Звездного Лорда в фильмах. В серии картин этого персонажа сыграл Крис Пратт.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: образ жизни ЛГБТ новости курьез
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