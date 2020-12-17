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    Курьез

    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)

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    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)

    А вы бы хотели себе такой макияж?

    Для кого-то макияж — всего лишь способ немного улучшить свою внешность, но для некоторых это способ творчества и самовыражения. Сегодня мы покажем вам работы визажистки из Ванкувера Мими Чой, которая с помощью грима вышла просто на новый уровень креатива.

    Она создает иллюзии на своем теле, которые выглядят настолько правдоподобно, что даже жутко.

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    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)
    Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

     Читайте также: Олега Винника высмеяли из-за участия в «Голосе страны»
    Теги: мода и красота фотография курьез
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