Визажистка создает макияжи-иллюзии на своем теле. Выглядит очень жутко (фото)

А вы бы хотели себе такой макияж?

Для кого-то макияж — всего лишь способ немного улучшить свою внешность, но для некоторых это способ творчества и самовыражения. Сегодня мы покажем вам работы визажистки из Ванкувера Мими Чой, которая с помощью грима вышла просто на новый уровень креатива.

Она создает иллюзии на своем теле, которые выглядят настолько правдоподобно, что даже жутко.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.