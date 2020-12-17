Курьезные новогодние фото, которые стыдно вклеить в семейный альбом

Подборка фотографий, которые пропитаны неловкостью и смехом

Для кого-то сделать фото на память в праздник — настоящая традиция. Но порой эти фото запечатлевают не только милые воспоминания, но и довольно странные и стыдные вещи.

Становятся ли они от этого хуже? Ничуть! Мы собрали для вас рождественские и новогодние снимки, скрывать которые от мира нельзя, ведь они крайне забавные.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.