Самая тучная модель впервые надела стринги. Фанаты в шоке



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Активистка бодипозитива Тесс Холлидей instagram.com/tessholliday/

Звезда поделилась впечатлениями

Самая тучная в мире модель и американская активистка бодипозитива Тесс Холлидей поделилась видеозаписью, на которой она впервые в жизни примеряет трусы-стринги. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

В ролике модель сперва позирует перед камерой, прикрываясь черным платком-парео, а затем отбрасывает его и демонстрирует свое тело в откровенном бикини. Пост, который набрал 300 тысяч лайков, был размещен в честь 35-го дня рождения знаменитости.

В описании к видео Холлидей поделилась своими впечатлениями от обновки. «Это первый раз, когда я надеваю бикини со стрингами, и, честно говоря, я никогда не чувствовала себя более уверенной. Я посмотрела в зеркало и пришла в восторг. Последние 10 лет незнакомцы каждый день высказывали отвращение к моему телу. Изменило ли это меня? Нет. Набрала ли я еще вес с тех пор? Да!» — поделилась активистка.