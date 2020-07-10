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    Жизнь

    Самая тучная модель впервые надела стринги. Фанаты в шоке

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    Активистка бодипозитива Тесс Холлидей - Самая тучная модель впервые надела стринги. Фанаты в шоке
    Активистка бодипозитива Тесс Холлидей
    instagram.com/tessholliday/

    Звезда поделилась впечатлениями

    Самая тучная в мире модель и американская активистка бодипозитива Тесс Холлидей поделилась видеозаписью, на которой она впервые в жизни примеряет трусы-стринги. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

    В ролике модель сперва позирует перед камерой, прикрываясь черным платком-парео, а затем отбрасывает его и демонстрирует свое тело в откровенном бикини. Пост, который набрал 300 тысяч лайков, был размещен в честь 35-го дня рождения знаменитости.

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    Самая тучная модель впервые надела стринги. Фанаты в шоке
    Самая тучная модель впервые надела стринги. Фанаты в шоке
    instagram.com/tessholliday/

    В описании к видео Холлидей поделилась своими впечатлениями от обновки. «Это первый раз, когда я надеваю бикини со стрингами, и, честно говоря, я никогда не чувствовала себя более уверенной. Я посмотрела в зеркало и пришла в восторг. Последние 10 лет незнакомцы каждый день высказывали отвращение к моему телу. Изменило ли это меня? Нет. Набрала ли я еще вес с тех пор? Да!» — поделилась активистка.

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