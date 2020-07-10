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    Жизнь

    «Выглядеть так в 50 – это преступление». Дженнифер Лопес снялась в пикантном видео

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    <p>50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес взорвала сеть</p> <div></div> - «Выглядеть так в 50 – это преступление». Дженнифер Лопес снялась в пикантном видео

    50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес взорвала сеть

    instagram.com/jlo/

    Звезда позировала в соблазнительных образах

    Голливудская супердива Дженнифер Лопес представила эффектный бэкстейдж стильной фотосессии. Дженнифер примерила сразу несколько откровенных нарядов. Звезда позировала в образе total black, состоящем из кожаного топа, трусиков и косухи.

    Джей Ло представила пикантный и в то же время нежный образ в розовом джемпере и трусиках в тон. На других кадрах она позировала к блейзере и шортиках с леопардовым принтом. Звезда фильма «Стриптизерши» также примерила несколько пикантных нарядов, расшитых блестками и стразами. Ярким акцентом ее ансамблей стали туфли и босоножки из ее новой летней коллекции.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    Из-за пандемии коронавируса дизайнерский бизнес звезды значительно пострадал. «Я не могу поверить, что мы уже в середине года... Я знаю, что времена были трудными, и в качестве подарка всем вам за то, что вы лучшие, у меня есть небольшой код для вас, чтобы получить 50-процентную скидку на мою коллекцию», - обратилась к модницам Лопес.

    Поклонники  Джей Ло, впрочем, обратили внимание вовсе не на ее обувь. Они пришли в восторг от того, в какой форме остается певица и актриса.

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