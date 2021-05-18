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    Самый пожилой житель Австралии раскрыл неожиданный секрет долголетия

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    Самый пожилой житель Австралии раскрыл неожиданный секрет долголетия

    Австралиец, которому исполнилось 111 лет и 124 дня, считает, что один из главных секретов долголетия — особенный рацион

    Самый пожилой из ныне живущих граждан Австралии считает одной из причин своего долголетия употребление куриных мозгов. Об этом сообщает ABC News.

    Бывшему ветеринару и фермеру Декстеру Крюгеру исполнилось 111 лет и 124 дня, он стал самым старым австралийцем. ABC News отмечает, что один из предыдущих рекордсменов — ветеран Первой мировой войны Джек Локкет — умер в 2002 году в возрасте 111 лет и 123 дней.

    Крюгер считает, что дожить до своих лет ему наибольшим образом помогла жизнь на ферме и возможность проводить много времени на природе. Другим секретом долголетия он называет употребление куриных мозгов. Австралиец всегда съедает буквально кусочек, но делает это каждую неделю.

    Сейчас Крюгер живет в доме престарелых. Менеджер учреждения объясняет хорошее здоровье постояльца сочетанием нескольких факторов, в числе которых генетика, сбалансированное питание, регулярные тренировки, а также сильный характер и позитивный настрой.

    Теперь пенсионер намерен побить абсолютный рекорд долголетия в Австралии. Пока он принадлежит Кристине Кок, которая 19 лет назад умерла в возрасте 114 лет и 148 дней.

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

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    Теги: здоровье питание
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    Самый пожилой житель Австралии раскрыл неожиданный секрет долголетия