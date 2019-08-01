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    Жизнь

    Сбежавшая принцесса Хайя просит суд защитить свою 11-летнюю дочь от принудительного замужества

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    <div class="alt"> <p>Шейх Дубая Мухаммед аль-Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн</p> </div> <div class="copy">zumapress.com / Legion Media</div> - Сбежавшая принцесса Хайя просит суд защитить свою 11-летнюю дочь от принудительного замужества

    Шейх Дубая Мухаммед аль-Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн

    zumapress.com / Legion Media

    Хайя добивается признания своего брака насильственным

    В Лондоне начался самый громкий бракоразводный процесс года: принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая в Великобританию от своего мужа, дубайского эмира Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума, добивается права судебной опеки над двумя детьми и просит у Верховного суда защиты от принудительного замужества своей 11-летней дочери – об этом сообщает агенство Reuters.

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    Сбежавшая принцесса Хайя просит суд защитить свою 11-летнюю дочь от принудительного замужества
    Сбежавшая принцесса Хайя просит суд защитить свою 11-летнюю дочь от принудительного замужества
    Сбежавшая принцесса Хайя просит суд защитить свою 11-летнюю дочь от принудительного замужества
    Сбежавшая принцесса Хайя просит суд защитить свою 11-летнюю дочь от принудительного замужества
    Сбежавшая принцесса Хайя просит суд защитить свою 11-летнюю дочь от принудительного замужества
    Сбежавшая принцесса Хайя просит суд защитить свою 11-летнюю дочь от принудительного замужества

    Если суд удовлетворит ее просьбу, все решения относительно будущего детей принцессы и правителя Дубая будут требовать одобрения судьи. Шейх Мухаммед, в свою очередь, потребовал вернуть детей в Дубай, но не присутствовал на суде лично. Кроме того, Хайя добивается признания своего брака насильственным и просит выдать специальные охранные ордеры для защиты от угроз здоровью и жизни.

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