Сбежавшая принцесса Хайя просит суд защитить свою 11-летнюю дочь от принудительного замужества



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Шейх Дубая Мухаммед аль-Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн zumapress.com / Legion Media

Хайя добивается признания своего брака насильственным

В Лондоне начался самый громкий бракоразводный процесс года: принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая в Великобританию от своего мужа, дубайского эмира Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума, добивается права судебной опеки над двумя детьми и просит у Верховного суда защиты от принудительного замужества своей 11-летней дочери – об этом сообщает агенство Reuters.

Если суд удовлетворит ее просьбу, все решения относительно будущего детей принцессы и правителя Дубая будут требовать одобрения судьи. Шейх Мухаммед, в свою очередь, потребовал вернуть детей в Дубай, но не присутствовал на суде лично. Кроме того, Хайя добивается признания своего брака насильственным и просит выдать специальные охранные ордеры для защиты от угроз здоровью и жизни.