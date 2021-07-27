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    Секрет долголетия. Американка дожила до 112 лет без диет

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    Секрет долголетия. Американка дожила до 112 лет без диет

    Сестра Фрэнсис дожила до 106 лет, а ее дочери сейчас — 92

    Женщина из США отметила 112-й день рождения на параде автомобилей и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает KTRK-TV.

    Элизабет Фрэнсис (Elizabeth Francis) отпраздновала знаменательную дату вместе с семьей. Родные устроили в честь долгожительницы парад автомобилей. Кроме того, Фрэнсис поздравили представители администрации ее родного города Хьюстон, штат Техас, во главе с мэром.

    В феврале женщина ответила журналистам на вопрос о секрете долгой жизни. Когда ее спросили, что она ест для поддержания здоровья, женщина сказала: «Все! Я не придерживаюсь диет и ем все, что захочу».

    Сообщается, что сестра Фрэнсис дожила до 106 лет, а ее дочери сейчас — 92. Женщины живут вместе под присмотром внучки Элизабет Этель Харрисон. «Я думаю, секрет долголетия моих бабушек именно в еде, — рассказывает Харрисон. — Они всегда готовили только свежие овощи с собственного огорода».

    Впрочем, сама Фрэнсис уверена, что за ней присматривают еще и высшие силы. «Господь просто благословил меня. Я благодарю его каждый день, когда просыпаюсь и ложусь спать», — сказала она.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: здоровый образ жизни здоровое питание
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    Секрет долголетия. Американка дожила до 112 лет без диет