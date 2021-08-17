Секрет – в обращении с людьми. Американка-долгожительница раскрыла свой секрет

Мой секрет в том, что со всеми надо обращаться правильно, – говорит американка

Жительница американского штата Джорджия, отметившая 100-летний юбилей, раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает WAGA-TV.

Мари Робинсон (Marie Robinson) родилась в 1921 году. У нее девять детей, четверо из которых уже скончались, 35 внуков, 101 правнук и 18 праправнуков.

«Мой секрет в том, что со всеми надо обращаться правильно. И всех любить. Ни к кому не относиться с ненавистью, — объяснила Робинсон. — Только так можно попасть в Царствие Небесное».

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