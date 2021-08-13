Британец из-за карантина перестал ходить в «Макдоналдс» и похудел 57 килограммов

На завтрак Хадд выпивал кока-колу и ничего не ел

41-летний Дафидд Хадд (Dafydd Hudd) из английского города Бантингфорд, графство Хартфордшир, сбросил 57 килограммов после того, как перестал регулярно ходить в «Макдоналдс» из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Metro.

Инженер-геотехник и отец двоих детей Хадд не планировал худеть, однако локдаун внес свои коррективы и заставил мужчину начать следить за питанием. Раньше британец почти каждый день ел в «Макдоналдсе» и никогда не брал контейнеры с домашней едой на работу. При этом, когда все заведения общественного питания закрылись, ему пришлось начать питаться здоровой пищей.

На завтрак Хадд выпивал кока-колу и ничего не ел. Он обедал в «Макдоналдсе» или покупал готовую еду в супермаркете, запивал ее сладкой газировкой. На ужин инженер съедал спагетти, блюда китайской кухни или курицу с чипсами. Британец перекусывал тортами, конфетами и шоколадом. Его максимальный вес составлял 147,3 килограмма.

Теперь он завтракает обезжиренным йогуртом со свежими ягодами и выпивает протеиновый коктейль. Во время перекуса Хадд съедает орехи или фрукты. На обед у британца курица с рисом, или лапша со специями, или чили из говядины и вода. На ужин — стейк на гриле с овощами, или домашнее карри, или блюда китайской кухни, а затем йогурт или виноград.

Хадд сбросил больше половины веса и изменился настолько, что его однажды не узнал друг. Британец продолжает работать над поддержанием нужного веса. Он изменил диету, сделав упор на белок, чтобы нарастить мышцы. Теперь Хадд очень доволен своей внешностью и прекрасно себя чувствует.

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