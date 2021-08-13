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    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)

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    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)
    instagram.com/ladyadepha/

    Молодые люди увлеклись эпохой 1930-х годов благодаря своим бабушкам и дедушкам

    Пара ездит на старинном автомобиле, носит только винтажную одежду и готовит еду, которая была популярна во времена Великой депрессии

    Британцы Рут Шелли и Роберт Остман отказались от современных удобств. Ну, по крайней мере, от большинства из них. Все дело в том, что парень и девушка решили вернуться в прошлое: к развлечениям, технологиям и моде 1930-х годов.

    Они ездят на старинном автомобиле, носят только винтажную одежду и украшают свой дом в соответствии с эстетикой 1930-х годов. Кроме того, в свободное время пара не смотрит телевизор, а вместо этого слушает военную музыку на граммофоне, танцует, катается на старинных велосипедах, а также готовит еду, которая была популярна во времена Великой депрессии.

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    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)
    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)
    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)
    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)
    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)
    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)
    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)
    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)
    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)
    instagram.com/ladyadepha/

    Молодые люди увлеклись эпохой 1930-х годов благодаря своим бабушкам и дедушкам: в детстве они смотрели много старых фильмов, слушали музыку и читали книги тех лет. Рут и Роберт считают, что их необычный образ жизни приносит пользу их отношениям, позволяя наслаждаться настоящим моментом, вместо того, чтобы целый день залипать в телефоне или смотреть сериалы на Netflix, пишет New York Post.

    Несмотря на то, что образ жизни британцев и их дом полностью соответствуют эпохе 1930-х годов, они все же используют одно современное устройство — смартфон.

    Обычно Рут и Роберт не используют телефоны, когда проводят время вдвоем, но иногда делают с их помощью совместные фотографии для социальных сетей.

    Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

    Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

    «Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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    Теги: образ жизни курьез
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    Британская пара чудаков отказалась от современных удобств, чтобы жить в 1930-х годах (фото)