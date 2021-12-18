Звільнений зі скандалом Гогілашвілі визнав, що був громадянином Росії

Колишній заступник Дениса Монастирського заявив, що з 2015 року не є громадянином Росії

Звільнений з посади заступника міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі заперечує, що має російське громадянство. Раніше відповідну інформацію повідомляли журналісти. Про це Гогілашвілі розповів в інтерв’ю «Бабелю».

«Я не громадянин Росії, я колишній громадянин Росії. Нема у мене російського громадянства. Я не маю ні російського паспорта, ні російського громадянства. У мене є український паспорт, український закордонний паспорт, а російського я не маю. Це мій вибір. Моя громадянська позиція», – заявив він.

Гогілашвілі розповів, що приїхав до України, бо його «запросили на роботу», маючи російський паспорт. Він переконує, що після цього з 2015 року він звертався до посольства Росії щодо виходу із громадянства, а український паспорт отримав вже у 2019 році.

Нагадаємо, Центр журналістських розслідувань із посиланням на дані Федеральної податкової служби Росії нещодавно заявив, що Олександр Гогілашвілі під час роботи заступником очільника МВС, схоже, мав чинний паспорт Росії.

До слова, звільнений зі скандалом колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі розповів, що познайомився із президентом Володимром Зеленським через його помічницю і тепер свою дружину Марію Левченко.

За інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

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