«Живой Кен» станет мамой. Известный трансгендер решил родить



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36-летняя Родди Алвес решила сменить имя

Трансгендерная звезда намерена стать мамой

Известный телеведущий Родди Алвес заявил, что мечтает стать мамой и обрести счастье в личной жизни. «Я хочу иметь ребенка. У меня красивый дом на юге Испании. Через три года я представляю себя в собственном саду, в заботе о своем малыше с любящим меня человеком», - сказала Джессика.

Ей предстоит еще три раза лечь под нож хирурга, чтобы совершить полный переход. Изменения уже обошлись знаменитости в круглую сумму. Только за увеличение груди она отдала 25 000 фунтов стерлингов, а за инъекции в бедра, колени и ступни Джессика заплатила 35 000 фунтов стерлингов.

Кроме того, Алвес удалила адамово яблоко и прибегала к пластике еще шесть раз для феминизации лица. Звезда также принимала женские гормоны. «Мне всё еще нужны две или три операции, чтобы завершить переход. Тогда, клянусь, что закончу с походами к хирургам. Я сделала больше, чем могла», - заявила блондинка.

Она призналась, что ей страшно перед каждым походом к врачам. Но она намерена пройти через все испытания, чтобы достичь желанной цели. Джессика считает, что сейчас самое лучшее время для ее перемен. Красотка не стала бы делать подобного в более раннем возрасте. Тем более что последующие операции могут быть рискованными.

Джессика долгое время была мужчиной. Родриго Алвес носил статус «живого Кена». Но сейчас, будучи женщиной, телезвезда отмечает, что ощущала себя не той, кем родилась. «Я всегда знала, что я женщина, с трех, четырех, пяти, шести лет. Я всегда играла в куклы и осознавала свою женскую сторону. Я начала тайно переодеваться дома. Я пыталась быть мужчиной, у меня было шесть кубиков на прессе, большие руки. Я старалась изо всех сил быть мужчиной, потому что я родилась в этом теле. Но я была очень подавлена и несчастна», - отмечает Джессика.