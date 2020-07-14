Умер ведущий программы «Разрушители мифов»



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Грант Имахара — бывший ведущий проекта «Разрушители мифов»

На момент смерти инженеру и телезвезде было 49 лет

Умер Грант Имахара — бывший ведущий проекта «Разрушители мифов», ранее работавший моделистом в компании Industrial Light+Magic. Это случилось в минувший понедельник, 13 июля, сообщает издание Deadline. На момент смерти ему было 49 лет. Представитель компании Discovery подтвердил эту новость, но не сообщил подробностей.

Имахара был соведущим более чем 200 эпизодов шоу «Разрушители мифов», начиная с 3-го сезона в 2005 году и оставаясь в проекте до 2014 года.

«Я в растерянности. Никаких слов. Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой в течение последних 22 лет. Грант был действительно блестящим инженером, художником и исполнителем, но также и щедрым, добродушным и мягким человеком. Работать с Грантом было весело. Я буду скучать по своему другу», — написал сегодня в своем Twitter Адам Сэвидж, его коллега по «Разрушителям мифов».

Родившийся 23 октября 1970 года в Лос-Анджелесе, Имахара получил опыт работы в робототехнике и физике. Он присоединился к компании Lucasfilm THX, а позже перешел в ее подразделение VFX ILM. В течение своего почти десятилетнего пребывания в должности он работал над такими блокбастерами, как «Парк Юрского периода», «Матрица», «Терминатор», «ХХХ», и переизданиями оригинальной трилогии «Звездные войны».