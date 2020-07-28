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    Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)

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    Супермодель Лю&nbsp;Вэнь - Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)
    Супермодель Лю Вэнь

    Forbes в 2013 году поставил девушку на пятое место рейтинга самых высокооплачиваемых моделей мира

    Азиатские красавицы стали все чаще появляться на обложках мировых глянцевых изданий и расхаживать по подиумам. В какой-то момент модели в Нью-Йорке стали жаловаться, что из-за азиаток у них нет работы.

    Разрез глаз и фарфоровая кожа не раз помогали девушкам из Азии добиться высот в карьере. Так случилось и с Лю Вэнь. Возможно, некоторые скажут, что в этой стройной белокожей китаянке нет ничего особого, но только вот именно она считается самой популярной моделью Азии.

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    Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)
    Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)
    Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)
    Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)
    Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)
    Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)
    Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)
    Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)
    Как выглядит самая популярная и дорогая красавица Азии (фото)

    Утонченная и будто сказочная Вэнь еще в 2009 году стала первой азиатской моделью, принявшей участие в итоговом показе Victoria’s Secret — считается, что самые красивые женщины мира ходят именно по этому подиуму.

    Чуть позже к Лю пришла не только слава и признание, но и деньги. Forbes в 2013 году поставил ее на пятое место рейтинга самых высокооплачиваемых моделей мира.

    Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

    Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

     Читайте также: Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно

     

     

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