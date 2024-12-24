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Що вдягнути на тренування взимку? 10 порад

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Багатошаровий одяг — це ключ до успіху під час тренувань у холодну погоду

Зима – не причина припиняти фізичну активність. Навпаки, тренування в холодну пору року мають свої переваги, зокрема зміцнення імунітету і загартування організму. Але щоб уникнути дискомфорту чи переохолодження, важливо правильно підібрати одяг для тренувань. Ось 10 основних порад, які допоможуть вам комфортно та безпечно займатися спортом взимку.

1. Багатошаровий підхід до одягу

Багатошаровий одяг – це ключ до успіху під час тренувань у холодну погоду. Перший шар повинен бути термоактивним, щоб відводити вологу від тіла, другий — утеплювальним (наприклад, флісова кофта), а третій шар має захищати від вітру та опадів (куртка з мембранної тканини). Така система дозволяє зберігати тепло й одночасно уникати перегріву.

2. Обирайте якісну термобілизну

Термобілизна – це основа зимового спортивного гардероба. Вона ефективно відводить піт і підтримує комфортну температуру тіла. Варто обирати синтетичні або шерстяні матеріали, які швидко висихають і зберігають тепло навіть у вологому стані.

3. Захистіть голову та шию

Велика частина тепла втрачається через голову, тому шапка є обов’язковим елементом. Вибирайте моделі з вовни або спеціальних синтетичних матеріалів, які забезпечують тепло і водночас «дихають» . Для захисту шиї використовуйте баф або легкий шарф, який можна натягнути на обличчя в сильний мороз.

4. Тепле та водонепроникне взуття

Ваші ноги повинні залишатися теплими й сухими. Взуття для зимових тренувань має бути водонепроникним, з утепленням і протиковзною підошвою. Також не забувайте про теплі спортивні шкарпетки, які відводять вологу і не дають ногам мерзнути.

5. Рукавички для захисту рук

Руки найбільше страждають від холоду, тому рукавички – необхідний аксесуар. Спортивні моделі з утепленням та вологостійкими властивостями забезпечать комфорт і збережуть тепло навіть під час інтенсивних тренувань.

Що вдягнути на тренування взимку? 10 порад фото 1

6. Одяг із відбивними елементами

Зимові тренування часто проходять у сутінках або темну пору доби. Щоб залишатися помітним для водіїв і перехожих, вибирайте одяг із відбивними смугами або додатково прикріплюйте світловідбивні елементи на взуття чи куртку.

7. Шарф або баф для дихання

Холодне повітря може подразнювати дихальні шляхи, особливо під час активних фізичних навантажень. Шарф або баф допоможуть зігрівати повітря, яке ви вдихаєте, і захистять обличчя від морозу та вітру. Це особливо важливо для бігунів і велосипедистів.

8. Уникайте бавовни

Бавовняні речі не підходять для тренувань на холоді. Вони поглинають вологу, але не виводять її, що може спричинити переохолодження. Для зимових занять спортом обирайте синтетичні матеріали, які швидко сохнуть і зберігають тепло.

9. Правильна вентиляція

Попри холод, під час тренувань тіло активно нагрівається. Щоб уникнути перегріву, обирайте одяг із вентиляційними отворами або такими елементами, як блискавки, які можна розстібати для регулювання температури.

10. Додаткові аксесуари

Не забудьте про дрібниці, які покращать комфорт. Наприклад, спортивні окуляри захистять очі від снігу чи вітру, а спеціальні навушники з утепленням збережуть вуха теплими під час прослуховування музики. Якщо йдеться про тривалі заняття, візьміть термос із теплим напоєм для перерви.

Окрім одягу, зверніть увагу на такі аспекти:

  • Розминка: Розігрійте м’язи перед виходом на холод. Це знизить ризик травм і покращить продуктивність.
  • Змінний одяг: Одразу після тренування переодягніться у сухий одяг, щоб уникнути переохолодження.
  • Гідратація: У холодну погоду важливо пити достатньо води, оскільки організм втрачає рідину навіть у мороз.

Окрім зручності та комфорту, спортивний одяг повинен бути ще й надійним. Широкий вибір одягу від відомого виробника ви знайдете за посиланням: https://sportano.ua/brendi/nike.

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