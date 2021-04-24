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    Шесть продуктов, которые взбодрят сильнее, чем кофе

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    Шесть продуктов, которые взбодрят сильнее, чем кофе

    Правильные углеводы и калий — лишь часть полезных веществ, содержащихся в бананах

    Если ты много работаешь, занимаешься спортом, постоянно общаешься с людьми, — неудивительно, что постоянно чувствуешь усталость и каждое утро хочешь выбросить будильник в окно. Ты такая не одна: по статистике, 70-80% людей жалуются на постоянный недосып. Спать восемь часов — отличная идея, но это не всегда возможно. Зато дополнительную энергию можно получить из правильной еды (а не только из кофе!). Вот несколько продуктов, которые добавят тебе бодрости.

    1. Авокадо

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    Этот фрукт богат пантотеновой кислотой, которая помогает организму перерабатывать пищу в энергию. Кроме того, в авокадо есть полезные жиры (повышают усвояемость витаминов) и пищевые волокна (снижают уровень сахара).

    2. Зеленый салат

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    Кофе и сахар дают быстрый прилив бодрости, но зачастую он так же быстро проходит. Чтобы энергия не спешила уходить, ешь зелень, богатую железом, кальцием, цинком, фолиевой кислотой, магнием, витаминами А, С, Е и К. Кальций и витамин С помогают предотвратить развитие анемии, которая зачастую и вызывает усталость. Конечно, не стоит есть шпинат и рукколу горстями из пакета - достаточно делать зеленые салаты и иногда пить смузи.

    3. Бананы

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    Правильные углеводы и калий — лишь часть полезных веществ, содержащихся в бананах. Их особенно часто рекомендуют есть перед тренировкой. Калий помогает воде оставаться в организме, углеводы дают энергию для спорта, фитонциды ускоряют восстановление мышечной ткани.

    4. Темный шоколад

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    Выброси конфеты, возьми шоколад на полдник — лучше всего такой, в котором содержание какао превышает 75%. Он даст необходимый заряд бодрости благодаря содержанию кофеина и теобромина.

    5. Вода

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    Важнейший компонент здоровой жизни. Обезвоживание — одна из причин усталости и нежелания что-то делать. Поэтому важно пить достаточно воды, пусть она и не содержит витаминов.

    6. Свекла

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    Этот овощ содержит натуральные нитраты (полезные, разумеется) и антиоксиданты, которые ускоряют приток крови (а с ней и кислорода) к твоему мозгу.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: здоровое питание
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