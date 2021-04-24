Шесть продуктов, которые взбодрят сильнее, чем кофе

Правильные углеводы и калий — лишь часть полезных веществ, содержащихся в бананах

Если ты много работаешь, занимаешься спортом, постоянно общаешься с людьми, — неудивительно, что постоянно чувствуешь усталость и каждое утро хочешь выбросить будильник в окно. Ты такая не одна: по статистике, 70-80% людей жалуются на постоянный недосып. Спать восемь часов — отличная идея, но это не всегда возможно. Зато дополнительную энергию можно получить из правильной еды (а не только из кофе!). Вот несколько продуктов, которые добавят тебе бодрости.

1. Авокадо

Этот фрукт богат пантотеновой кислотой, которая помогает организму перерабатывать пищу в энергию. Кроме того, в авокадо есть полезные жиры (повышают усвояемость витаминов) и пищевые волокна (снижают уровень сахара).

2. Зеленый салат

Кофе и сахар дают быстрый прилив бодрости, но зачастую он так же быстро проходит. Чтобы энергия не спешила уходить, ешь зелень, богатую железом, кальцием, цинком, фолиевой кислотой, магнием, витаминами А, С, Е и К. Кальций и витамин С помогают предотвратить развитие анемии, которая зачастую и вызывает усталость. Конечно, не стоит есть шпинат и рукколу горстями из пакета - достаточно делать зеленые салаты и иногда пить смузи.

3. Бананы

Правильные углеводы и калий — лишь часть полезных веществ, содержащихся в бананах. Их особенно часто рекомендуют есть перед тренировкой. Калий помогает воде оставаться в организме, углеводы дают энергию для спорта, фитонциды ускоряют восстановление мышечной ткани.

4. Темный шоколад

Выброси конфеты, возьми шоколад на полдник — лучше всего такой, в котором содержание какао превышает 75%. Он даст необходимый заряд бодрости благодаря содержанию кофеина и теобромина.

5. Вода

Важнейший компонент здоровой жизни. Обезвоживание — одна из причин усталости и нежелания что-то делать. Поэтому важно пить достаточно воды, пусть она и не содержит витаминов.

6. Свекла

Этот овощ содержит натуральные нитраты (полезные, разумеется) и антиоксиданты, которые ускоряют приток крови (а с ней и кислорода) к твоему мозгу.

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