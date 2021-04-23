Блогерша похудела на 20 кг благодаря пицце и картошке фри. Читайте, как ей это удалось

Есть условие, которое делает всю эту еду полезной

Хотите есть пиццу и не толстеть? Спросите об этом австралийскую блогершу, которая на этом не одну кальцоне съела. Просто она смогла хакнуть систему и худеть с помощью любимых продуктов, заменив один-единственный ингредиент.

Жительница Австралии Бри Ленехан питается своим обожаемым джанк-фудом: пиццей, начос, такос и картошкой фри — но ее тело словно не замечает всего этого. Ведь за последние два года Бри сбросила 20 килограммов.

Путешествие Бри к здоровью началось в 2019 году, когда она поняла, что одержима похудением, пишет The Sun. Что-то щелкнуло в сознании девушки, и она задумалась о том, что быть здоровой — куда важнее, чем вкусно есть.

«Я игнорировала естественные сигналы тела, игнорировала голод. У меня начались проблемы с женским здоровьем. Я даже боялась общественных мероприятий, чтобы ненароком что-нибудь не съесть. Все в попытке оставаться худой».

Тогда она забросила бесконечные диеты и голодовки и решила вернуть все запретные вкусняшки в свою жизнь. Но только с одним важным условием.

Бри поменяла чипсы и начос (которые были ее основной закуской всегда и везде) на рисовые хлебцы со специями и поп-корн. Вместо основы для пиццы она начала использовать батат. Из него же она делает вкуснейшую фри.

Батат, сыр, помидоры, базилик, красный лук и соусы. Ингредиенты можно менять по вкусу. Полчаса в духовке — и полезный заменитель пиццы с идентичным вкусом готов!

Бри считает, что большой объем — ключ ко всему. Так она называет продукты, которые дольше сохраняют вас сытыми, но при этом снижают ежедневное потребление калорий. Зачастую получается, что худеющий на самом деле ест больше, отсюда и такой термин.

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