18-летняя студентка по кличке Бегемот похудела на 30 кг и стала красивее всех своих обидчиков

Теперь Тилли не дают покоя парни, которые до этого даже не смотрели в ее сторону

Сейчас 18-летняя Тилли Ниман из Уэст-Йоркшира, Великобритания, пользуется огромной популярностью среди сверстников, но так было не всегда. Раньше у девушки был лишний вес, при этом сама она о нем и не догадывалась. Тилли не любила смотреть в зеркало, поэтому накапливающиеся на талии килограммы она не замечала до последнего. Друзья же не хотели ее расстраивать и не говорили, как за спиной одноклассники часто обзывали девушку бегемотихой.

С каждым разом Тилли просто покупала одежду посвободнее, пока в примерочной до нее не дошло, что даже в самый большой размер она влезает с трудом. Тогда девушка посмотрела другими глазами и на себя, и на свои лишние килограммы. Тилли полностью изменила свой рацион, перейдя на правильное питание и подсчет калорий, следуя главному принципу — расходовать больше энергии, чем получать. Она начала заниматься дома, а потом и в спортзале.

За два года девушке удалось сбросить 30 килограммов. Она добилась идеального результата и теперь просто удерживает вес в норме. Теперь Тилли может покупать любую одежду и больше не бояться, что не будет ее размера. Студентка ведет свой канал в "Тиктоке", где дает советы по питанию и мотивации к похудению, пишет Daily Star.

«Я часто получаю милые сообщения от людей, кого я замотивировала на преображение, и их прогресс делает меня счастливее. Я постоянно напоминаю им, что похудение — это марафон, а не спринт. Важно понять, что это долгий процесс, ничего не произойдет за один день. У меня ушло два года, но я наслаждалась каждой минутой и теперь хочу, чтобы и другие прошли этот путь на позитиве», - говорит Тилли Ниман.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.