Школьник за пару минут собрал гигантский лего и попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Тренировки мальчик проводил каждый день, находясь дома на карантине

Хэддон Хейст из Луисвилля, штат Кентукки, побил рекорд по скорости сборки истребителя «Тысячелетний сокол» из набора Lego Star Wars и попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщается на сайте справочника.

Мини-версию знаменитого корабля из 7500 деталей, на котором путешествовали Хан Соло и его помощник Чубакка, 12-летний юноша собрал всего за минуту и 59,72 секунды.

«Я горжусь своим сыном за его упорную работу, и я благодарен Книге рекордов Гиннесса за то, что она подтолкнула его к поиску чего-то значимого в разгар трудного года», — сказал отец мальчика Мэтью.

Тренировки Хейст проводил каждый день, находясь дома на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.