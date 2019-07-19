Скандальный нардеп Дейдед обвенчался с женой в свой день рождения



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Дейдей с женой facebook.com/evgeniy.deide

В марте 2018-го Дейдей развелся с первой женой

Депутат Евгений Дейдей уже год, как женат с матерью своего первенца, Дарьей, но обвенчался с ней только на днях. В свой 32-й день рождения 12-го июля он повел жену в церковь. Фотографиями с церемонии Дейдей поделился в своем Facebook.

«Говорят, что это таинство связывает людей не только на земле, но и на небе ... Вот и мы связали наши души навсегда. Дарья Дейдей, люблю тебя всем сердцем. Спасибо что ты есть! Это был волшебный день», - написал Евгений.

Напомним, в марте 2018-го Дейдей развелся с первой женой и объявил о романе с Дарьей Ледовских. В январе этого года у пары родился сын.



