Скарлетт Йохансcон помолвлена спустя два года отношений



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Скарлетт Йоханссон EastNews

34-летняя Скарлетт Йоханссон выходит замуж за своего бойфренда 36-летнего Колина Жоста

Спустя два года отношений бывший сценарист шоу Saturday Night Live сделал предложение руки и сердца голливудской звезде. Эту информацию подтвердили пресс-секретарь актрисы Марсель Паризо. Дату торжественного события пара пока не назначила.

О романе Колина и Скарлетт заговорили в мае прошлого года. Долгое время влюбленные не афишировали свои отношения, пока наконец не появились вместе на гала-вечере в Американском музее искусства осенью того же года. Затем пара отметила свой дебютный выход спустя год, вновь посетив тоже самое мероприятие.

В отличие от Колина, для которого этот брак станет первым, Скарлетт пойдет под венец уже в третий раз. Три года актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом. Затем в ее жизни появился журналист Ромен Дориак. С ним звезда «Мстителей» прожила два года и родила дочь Роуз.

Джерело: graziamagazine.ru