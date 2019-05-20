  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Скарлетт Йохансcон помолвлена спустя два года отношений

    • Розсилка
    <span>Скарлетт Йоханссон</span> - Скарлетт Йохансcон помолвлена спустя два года отношений
    Скарлетт Йоханссон
    EastNews

    34-летняя Скарлетт Йоханссон выходит замуж за своего бойфренда 36-летнего Колина Жоста

    Спустя два года отношений бывший сценарист шоу Saturday Night Live сделал предложение руки и сердца голливудской звезде. Эту информацию подтвердили пресс-секретарь актрисы Марсель Паризо. Дату торжественного события пара пока не назначила.

    О романе Колина и Скарлетт заговорили в мае прошлого года. Долгое время влюбленные не афишировали свои отношения, пока наконец не появились вместе на гала-вечере в Американском музее искусства осенью того же года. Затем пара отметила свой дебютный выход спустя год, вновь посетив тоже самое мероприятие.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Скарлетт Йохансcон помолвлена спустя два года отношений
    Скарлетт Йохансcон помолвлена спустя два года отношений

    В отличие от Колина, для которого этот брак станет первым, Скарлетт пойдет под венец уже в третий раз. Три года актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом. Затем в ее жизни появился журналист Ромен Дориак. С ним звезда «Мстителей» прожила два года и родила дочь Роуз.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    мужчина и женщина знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ