Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне



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У артистки серьезные проблемы со здоровьем

43-летнюю американскую певицу Мелани Браун госпитализировали в Лондоне. Поводом для обращения в клинику стала полная потеря зрения.

Ранее участница группы Spice Girls перенесла лазерную хирургию, после чего ее левый глаз перестал видеть. К врачам певица обратилась после того, как ее правый глаз тоже перестал видеть.

В клинику Мел Би доставили с повязкой на глазах. «Я ничего не вижу, я полностью ослепла», - заявила исполнительница The Sun.

Инсайдеры рассказали, что зрение начало возвращаться к певице и ее перевели в другую клинику в офтальмологическое отделение. Теперь в составе труппы Spice Girls на мировом турне будет еще и бригада медиков.

Недавно Мелани Браун оказалась в центре скандала. Она рассказала о сексе с замужней подругой Джерри Холлиуэлл. Виктория Бекхэм не поедет в турне с группой, модельер запретила и своим сыновьям приходить на выступления коллектива.