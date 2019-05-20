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    Жизнь

    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне

    • Розсилка
    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне

    У артистки серьезные проблемы со здоровьем

    43-летнюю американскую певицу Мелани Браун госпитализировали в Лондоне. Поводом для обращения в клинику стала полная потеря зрения.

    Ранее участница группы Spice Girls перенесла лазерную хирургию, после чего ее левый глаз перестал видеть. К врачам певица обратилась после того, как ее правый глаз тоже перестал видеть.

    В клинику Мел Би доставили с повязкой на глазах. «Я ничего не вижу, я полностью ослепла», - заявила исполнительница The Sun.

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    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне
    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне
    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне
    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне
    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне
    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне
    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне
    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне
    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне
    Солистка Spice Girls полностью потеряла зрение накануне мирового турне

    Инсайдеры рассказали, что зрение начало возвращаться к певице и ее перевели в другую клинику в офтальмологическое отделение. Теперь в составе труппы Spice Girls на мировом турне будет еще и бригада медиков.

    Недавно Мелани Браун оказалась в центре скандала. Она рассказала о сексе с замужней подругой Джерри Холлиуэлл. Виктория Бекхэм не поедет в турне с группой, модельер запретила и своим сыновьям приходить на выступления коллектива.

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