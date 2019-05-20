В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики



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Ким Кардашьян

На пути к успеху звезда увеличила ягодицы и грудь.

В сети появилось архивное фото звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян, глядя на которое, с трудом можно узнать американскую знаменитость. В кадре Кардашьян, лежа на диване, позирует в серебристом купальнике в окружении объемных блестящих сумок. Вероятно, снимок был сделан в 2000-х годах, так как в это время были популярны вещи, украшенные пайетками и стразами. Судя по фотографии, Ким Кардашян увеличила грудь и ягодицы.

Напомним, звезда трижды была замужем. В 2014 году Кардашян вышла замуж за рэпера Канье Уэста. У пары родилось четверо детей. Ким сама выносила и родила двоих старших детей – Норт (6 лет), Сейнт (4 года) и прибегла к услугам суррогатной матери для рождения третьей дочери – Чикаго (1 год) и четвертого сына Псалма – мальчик появился на свет в начале мая 2019 года.