  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики

    • Розсилка
    Ким Кардашьян - В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики
    Ким Кардашьян

    На пути к успеху звезда увеличила ягодицы и грудь.

    В сети появилось архивное фото звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян, глядя на которое, с трудом можно узнать американскую знаменитость. В кадре Кардашьян, лежа на диване, позирует в серебристом купальнике в окружении объемных блестящих сумок. Вероятно, снимок был сделан в 2000-х годах, так как в это время были популярны вещи, украшенные пайетками и стразами. Судя по фотографии, Ким Кардашян увеличила грудь и ягодицы.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики
    В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики
    В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики
    В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики
    В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики
    В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики
    В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики
    В сети показали, как выглядела Ким Кардашьян до пластики

    Напомним, звезда трижды была замужем. В 2014 году Кардашян вышла замуж за рэпера Канье Уэста. У пары родилось четверо детей. Ким сама выносила и родила двоих старших детей – Норт (6 лет), Сейнт (4 года) и прибегла к услугам суррогатной матери для рождения третьей дочери – Чикаго (1 год) и четвертого сына Псалма – мальчик появился на свет в начале мая 2019 года.

     Читайте также: 11 миллионов американцев собираются пропустить работу в день финала «Игры престолов»
    знаменитости мода и красота шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ